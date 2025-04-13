Директор Театра Вахтангова Крок раскритиковал новую билетную систему

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок обратил внимание на то, что новая система покупки билетов вызвала недовольство зрителей. Об этом сообщило ИА НСН .

Он отметил значительный спад интереса к посещению театров Москвы и полупустые залы.

«Посмотрите, какое падение спроса на билеты в московские театры. Зрительные залы стоят полупустые, а спектакли отменяются. Люди объявили бойкот этой системе покупки билетов», — цитирует Крока RT.

По словам Крока, федеральные театры уже распродали все билеты на май и июнь. На сайте театра Вахтангова зрители высказывают своё недовольство нововведениями и заявляют о нежелании посещать театры столицы по новым правилам. Детские театры вынуждены отменять спектакли из-за малого количества зрителей.

Крок считает, что новые правила требуют доработки. По его мнению, билетная платформа должна быть удобной для людей.

Согласно новым правилам, билеты, приобретенные по документам, удостоверяющим личность, нельзя передавать другим лицам без переоформления.