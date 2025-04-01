Директор театра Вахтангова Крок: молодежь стала чаще посещать театры

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал в беседе с ИА НСН , что уход части зрителей во время спектакля — привычная практика.

По словам руководителя, люди могут покинуть зал во время антракта по самым разным причинам, например из-за плохого самочувствия. Но количество ушедших вызывает беспокойство, только если оно больше 10%.

«В театре никто не думает, что все зрители досидят до конца спектакля», — отметил эксперт.

Крок также указал на популярность театров у молодежи, которую объяснил реализацией программы «Пушкинская карта». Сегодня походы на постановки расцениваются как признак хорошего тона и качества жизни, добавил RT.