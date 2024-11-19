Директор театра Вахтангова Крок: билеты на спектакли всегда будут дефицитны

По словам Крока, дробление на ближний партер, дальний и амфитеатр всегда существовало.

«Это и есть те самые разделения на ценовые пояса в зрительном зале. <…> У нас билеты, например, начинаются от 12 тысяч [рублей]. Но таких билетов в зале всего лишь 40. А чем дальше от сцены, тем стоимость билетов уменьшается», — пояснил эксперт.

Он также указал на элитарность театра, которая предполагает ограниченное количество мест в зале. Спектакль в русском репертуарном театре обычно идет два-три раза в месяц, поэтому билеты на постановки всегда будут дефицитны, заключил Крок.