Директор Театра имени Вахтангова Крок подчеркнул, что режиссер должен раскрывать автора и сюжет, а не искажать их

Директор Театра имени Вахтангова Олег Крок выразил обеспокоенность по поводу современных интерпретаций классических произведений в беседе с ИА НСН . Он отметил, что театр обладает мощным воздействием на аудиторию и требует деликатности и художественного вкуса. Крок подчеркнул, что режиссер должен раскрывать автора и сюжет, а не искажать их.

Также Крок призвал решить проблему перепродажи билетов. Он подчеркнул, что перепродажа билетов по высоким ценам должна быть запрещена законом. По его мнению, государство должно обратить внимание на теневой рынок продажи билетов, оборот которого составляет миллиард рублей.

В конце июня 2025 года худрук МХТ Константин Хабенский сообщил, что Юра Борисов сыграет Гамлета в новой постановке от режиссера Андрея Гончарова. Эта новость вызвала ажиотаж. В конце марта поступившие в продажу билеты на четыре премьерных показа были раскуплены за один день. По данным СМИ, стоимость билетов у перекупщиков достигала 200 тысяч рублей.