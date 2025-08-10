Директор Свердловского драмтеатра Бадаев рассказал о поисках непривычных жанров для постановок

Директор Свердловского академического театра драмы Алексей Бадаев раскрыл принципы выбора постановок для репертуара. Театр активно ищет новые направления и ставит спектакли в непривычных жанрах, сообщил он в интервью URA.RU .

«В последние годы у нас появилась визуальная фэнтези-драма «Дракула» — в такой тип театра мы никогда не погружались. Это было очень любопытно, тяжело, болезненно», — поделился Бадаев.

Также театр представил зрителям мюзикл «Камень», что стало вызовом для коллектива, не работающего в музыкальном жанре, написал RT.

«Было очень тяжело для всех нас, но мне кажется, мы справились, во всяком случае, первые зрители благожелательно отнеслись к этой постановке», — отметил директор театра.