Директор петербургской ТЮЗа Лаврецова рассказала, что театру предстоят гастроли в Тунис

Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева открыл сезон еще в середине августа, при этом сразу гастролями, и теперь артисты снова собираются в путь в конце ноября. Об этом рассказала «Петербургскому дневнику» директор театра Светлана Лаврецова.

Она поделилась ближайшими планами театра. В частности, в гастрольном графике на 27 ноября запланирована поездка в Тунис. Артисты примут участие в фестивале «Театральные дни Карфагена».

Артисты петербургского ТЮЗа представят на нем спектакль «Бедная Лиза» (16+) по произведению Н. М. Карамзина. Также в Тунисе дадут и «Варвару-красу, длинную косу» (6+), но уже через месяц, 25 декабря.