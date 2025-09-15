Директор музея «Царское Село» Таратынова рассказала о работе по восстановлению объектов, пострадавших во время ВОВ

Директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова рассказала о масштабной работе по восстановлению объектов, пострадавших во время Великой Отечественной войны. Ее слова передал «Петербургский дневник» .

С момента прихода на должность директор осознала масштаб разрушений и начала активную работу по возрождению объектов. Важную роль сыграл юбилей Царского Села в 2010 году, когда из федерального бюджета выделили средства на восстановление залов и павильонов. Это позволило отреставрировать Арабесковый зал Екатерининского дворца и существенно продвинуться с восстановлением павильонов в парке.

Основные работы в Екатерининском дворце были завершены в декабре прошлого года с открытием Зубовского флигеля. Сейчас идет работа над воссозданием Китайского зала, где специалисты из Китая занимаются восстановлением настенных лаковых панно.

Директор выразила надежду на ускорение сдачи Александровского дворца и успешное завершение реставрационных работ в ближайшее время. Также были упомянуты планы по восстановлению Баболовского дворца, Ламского павильона и Детского домика.

Сейчас Александровский парк превратился в красивый английский парк с отреставрированными павильонами. В этом году была открыта Императорская ферма — историческое пространство для реализации различных проектов.