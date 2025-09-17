Директор фестиваля «ВЫСОКО» Безенкова указала на изменения в подходах к тематике кинематографа

Она считает, что скоро уйдет практика создания фильмов, строго ограниченных определенными историческими периодами.

«Я думаю, что у нас уйдет это хронологическое деление, когда все снимали про какие-то времена, снимали про 90-е, снимали советскую тематику. Все это скоро уйдет. У нас сейчас больше пойдет жанровое разнообразие, произойдет стабилизация кинопроцесса. Что такое жанровое понимание — когда ты снимаешь для зрителя».

Собеседница добавила, что кино стоит снимать не для себя и не для своих друзей, а в разных жанрах. Именно тогда, по ее словам, зрители и появятся в кинотеатрах.