Директор Comscore в России Исаев объяснил низкие сборы ​​«Бордерлендс» тем, что кино является абсолютно фанатским

Генеральный директор компании Comscore в России Роман Исаев в разговоре с ИА НСН прокомментировал низкие сборы проката «Бордерлендс» в стране. Эксперт считает, что фильм просто не попал в свою целевую аудиторию, так как является «совершенно фанатским».

Исаев добавил, что в следующий уикенд сборы могут быть еще ниже.

«Фанатам игры — самому ядру целевой аудитории проекта, фильм не зашел из-за количества отклонений и от сюжетной линии, и от образов героев», — сказал он.

Сюжет американского фильма «Бордерлендс» основан на одноименной серии видеоигр. В главных ролях кинокартины снялись Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кертис.