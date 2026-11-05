Директор Берестов назвал Театр на Юго-Западе лидером Москвы по репертуару

В репертуаре Театра на Юго-Западе насчитывается 70 спектаклей, что делает его уникальным для Москвы. Об этом ИА НСН заявил директор площадки и столичного «Ленкома» Дмитрий Берестов.

По словам руководителя, поддерживать такое количество постановок сложно, однако столь обширный репертуар востребован зрителями. Берестов подчеркнул, что именно актуальные премьеры служат залогом успеха камерного театра.

Говоря об одновременном руководстве двумя учреждениями, директор отметил, что «Ленком» и Театр на Юго-Западе — абсолютно разные по стилю структуры. Репертуарную политику на Юго-Западе определяет художественный руководитель Олег Леушин. Берестов добавил, что в планах руководства — укрепление материально-технической базы и обеспечение достойных зарплат артистам.