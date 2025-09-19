Дина Корзун откроет юбилейный сезон «Покровка.Театр» спектаклем «Вечно живые»

35-й юбилейный сезон «Покровка.Театр» стартует 8 октября в Москве постановкой «Вечно живые». В спектакле в роли Антонины Монастырской выйдет известная актриса театра и кино Дина Корзун, сыгравшая в фильме «Страна глухих», сериале «Острые козырьки», а также выступавшая на сцене Королевского национального театра в Лондоне и МХТ имени Чехова.

«Сейчас, спустя годы, вступая на сцену „Покровка.Театр“, я чувствую радость, потому что во время репетиций уже успела полюбить коллектив артистов спектакля „Вечно живые“! Я испытываю настоящую благодарность к Дмитрию Бикбаеву за приглашение в труппу», — отметила Корзун.

К новому сезону театр вошел под названием «Покровка.Театр» и представил обновленный сайт, где можно приобрести билеты и узнать последние новости. Театральный особняк также готовится к встрече со зрителями — его интерьер стал ярче и комфортнее.

К 35-летию команда театра подготовила медиа-проект с участием всей труппы: классические образы артистов, отражающие репертуар театра, этой осенью появятся на медиафасадах Москвы.

25 октября состоится официальное открытие обновленного особняка. В этот вечер зрителей ждет праздничный концерт-капустник «В поиске „Театра“» в жанре сказочного детектива. В нем примут участие приглашенные артисты ведущих московских театров.

Театр был основан в 1991 году Народным артистом РФ Сергеем Арцибашевым. В 2025-м его художественным руководителем стал режиссер и продюсер Дмитрий Бикбаев. Сегодня «Покровка.Театр» называет себя «первым по классике» — основу его репертуара составляют отечественные и зарубежные классические произведения.