Телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с НСН оценил сериал «Сталин» режиссера Владимира Бортко. По мнению Диброва, в картине не показаны главные последствия той эпохи — серьезное отставание страны в науке.

Телеведущий сравнил увиденное с притчей о слепых мудрецах, ощупывающих слона.

«Ну, а почему вы не расскажете, что благодаря этому всему мы отстали от мировой научной мысли на 60 лет и по сей день плетемся в хвосте?» — задался вопросом Дибров, добавив, что режиссер не показывает другую сторону событий, о которой ему рассказывали родственники маршалов Жукова и Василевского.

При этом телеведущий высказал мнение, что картина понравится тем, кто интересуется эпохой Сталина. Он отметил, что советский лидер «все еще ждет своего писателя», но привел слова Михаила Шолохова: «Был культ, но была и личность».