Девять произведений стали номинантами литературной премии «Ясная Поляна» в категории «Молодость»

Организаторы ежегодной литературной премии «Ясная Поляна» опубликовали шорт-лист в номинации «Молодость». Среди девяти претендентов — произведения различных жанров, посвященные важным вопросам юности: поиску своего пути, переездам, мечтам и возвращению домой, написал RT .

Среди авторов книг-претендентов — Елена Волынцева («Невняшка»), Анастасия Демишкевич («Под рекой») и Лев Кузьминский («Дневник невидимки»). Спонсорами выступают музей-усадьба Л.Н.Толстого и компания Samsung Electronics.

Победителя определят эксперты жюри. Награждение лауреатов состоится осенью 2025 года.

Накануне генеральный директор Московского академического Музыкального театра (МАМТ) имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, секретарь Союза театральных деятелей Андрей Борисов в разговоре с ИА НСН сообщил, что в нынешнем сезоне фестиваль «Золотая маска» получил рекордное количество заявок — 734 из 170 российских городов, представляющих 86 субъектов федерации.