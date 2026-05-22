Детский экомаршрут с лабораторией природы открыли в Ханты-Мансийске

В природном парке «Самаровский чугас» появился новый маршрут для школьников — «Тайны чугаса». Проект реализован при поддержке программы «Родные города» от «Газпром нефти» и Музея Природы и Человека, сообщило радио «Мускун» .

Экскурсия знакомит детей с кедровыми лесами, флорой и фауной парка, а завершается в «Лаборатории природы» — беседке для лекций и практических занятий. Инициаторы отмечают, что цель маршрута — не только отдых, но и формирование бережного отношения к природе.

«Тропа — это образовательное пространство, где дети учатся ценить природное наследие», — подчеркнула директор программы Ярина Сугакова.

Спрос на экскурсии в парке уже вырос на 30%, а осенний маршрут «Вначале был лес» стал особенно популярен среди семей. Директор музея Иван Яшков отметил, что сотрудничество с крупным бизнесом помогает создавать современные пространства для отдыха и познания, делая город ещё привлекательнее для жизни.