Десятки миллионов китайцев посмотрели концерты оркестра Бутмана
Концерты оркестра Бутмана посмотрели более 50 миллионов китайцев
Более 50 миллионов человек посмотрели трансляцию концертов Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, которые прошли в Китае с 25 по 26 мая. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе коллектива.
«Концерты прошли в рамках Годов культуры России и Китая на открытой площадке у Великой Китайской стены», — отметили представители оркестра.
Мероприятия посетили более двух тысяч зрителей.
Концертная программа состояла из двух частей. Музыканты исполнили российские произведения в джазовых аранжировках, авторские композиции Бутмана и китайские песни.
Ранее Бутман заявил, что у современных музыкантов больше возможностей в джазе. Артисты могут выступать в филармониях, на концертных площадках и фестивалях.