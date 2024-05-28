Десятки миллионов китайцев посмотрели концерты оркестра Бутмана

Концерты оркестра Бутмана посмотрели более 50 миллионов китайцев

Фото: Pxhere

Более 50 миллионов человек посмотрели трансляцию концертов Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, которые прошли в Китае с 25 по 26 мая. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе коллектива.

«Концерты прошли в рамках Годов культуры России и Китая на открытой площадке у Великой Китайской стены», — отметили представители оркестра.

Мероприятия посетили более двух тысяч зрителей.

Концертная программа состояла из двух частей. Музыканты исполнили российские произведения в джазовых аранжировках, авторские композиции Бутмана и китайские песни.

Ранее Бутман заявил, что у современных музыкантов больше возможностей в джазе. Артисты могут выступать в филармониях, на концертных площадках и фестивалях.

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Рутинная обязанность. Первые леди Франции и Германии показали равнодушие к холокосту

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте