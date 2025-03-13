Депутаты ЗакСа Петербурга предложили изменить закон о ремонте объектов культуры

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга хотят изменить подход к содержанию памятников. Они предложили уточнить федеральный законопроект о ремонте объектов культурного наследия, сообщила Gazeta.SPb.
Парламентарии обеспокоены тем, что в документе нечетко описаны виды работ, которые можно выполнять по упрощенной схеме.
По мнению депутата Михаила Амосова, из-за данного упущения могут возникнуть злоупотребления. Предлагается передать полномочия по определению списка работ Правительству РФ. В законе же хотят оставить только общие принципы процедуры.
Фракция «Яблоко» видит в поправках коррупционные риски. Но ЗакС все равно принял законопроект в первом чтении, хоть и с небольшим перевесом голосов.
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