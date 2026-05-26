Депутат Шолохов рассказал о проведении памятных событий в родном хуторе его именитого деда

В родном хуторе писателя Михаила Шолохова прошли памятные мероприятия, собравшие любителей казачьей культуры. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в пресс-центре ИА НСН .

По словам депутата, день памяти его деда традиционно собирает множество людей в станице Вешенской.

«Последние пару лет приходится его проводить в условиях повышенных требований к безопасности. Это неудивительно, поскольку область приграничная. Приходится отказываться от массовых событий на открытом воздухе», — отметил парламентарий.

Он также добавил, что в этом году в станицу стянулись поклонники творчества Шолохова, любители донской культуры и казачества, ведь Михаил Александрович воспринимается как истинный певец казачества.