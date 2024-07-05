Депутат Крупник призвал популяризировать тему бережного отношения к архитектурному наследию
Депутат законодательного собрания Петербурга Павел Крупник направил обращение на имя министра культуры Ольги Любимовой. Он предложил учредить специальный государственный знак для активистов, спасающих архитектурно-бытовое разнообразие РФ, сообщил RT.
Парламентарий также призвал популяризировать тему бережного отношения к архитектурному наследию российских городов. Так, можно регулярно проводить соответствующие фестивали, пояснил депутат.
«В Санкт-Петербурге развиваются разнообразные инициативные группы по выявлению, сохранению, консервации и спасению исторической лепнины, отделочного фарфора, росписей», — добавил Крупник.
По его словам, подобные энтузиасты действуют во всех регионах РФ, где существует старый фонд.