Депутат Крупник призвал популяризировать тему бережного отношения к архитектурному наследию

Депутат законодательного собрания Петербурга Павел Крупник направил обращение на имя министра культуры Ольги Любимовой. Он предложил учредить специальный государственный знак для активистов, спасающих архитектурно-бытовое разнообразие РФ, сообщил RT.

Парламентарий также призвал популяризировать тему бережного отношения к архитектурному наследию российских городов. Так, можно регулярно проводить соответствующие фестивали, пояснил депутат.

«В Санкт-Петербурге развиваются разнообразные инициативные группы по выявлению, сохранению, консервации и спасению исторической лепнины, отделочного фарфора, росписей», — добавил Крупник.

По его словам, подобные энтузиасты действуют во всех регионах РФ, где существует старый фонд.

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