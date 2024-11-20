Депутат Иванов заявил о необходимости убрать иконы из российских музеев и вернуть их в храмы

Находясь в музее, иконы выполняют только культурную функцию, теряя свое духовное предназначение. Чтобы полотна вновь стали проводниками, нужно вернуть все иконы в храмы. Об этом заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в интервью Life.
Он уверен, что иконы могут исполнить свою истинную миссию лишь в стенах религиозных учреждений. В культурном ключе они представляют собой только историческую и художественную ценность.
Показательным примером стало возвращение «Троицы» Андрея Рублева в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Такое явление должно стать повсеместным, подчеркнул парламентарий.
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