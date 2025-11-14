День контента и креатива. Как прошел Международный фестиваль рекламы Red Apple в Москве

Представители рекламной индустрии собрались в Москве, чтобы обсудить, как бренду построить доверительные отношения с клиентом, почему эмоции становятся главной валютой современной рекламы и какие приемы определят рекламный язык следующего сезона. Как прошел 35-й Международный фестиваль Red Apple в рамках Национального рекламного форума — в материале 360.ru.

Фестиваль ежегодно собирает крупнейшие рекламные агентства, бренды и лидеров индустрии со всего мира. В 2025 году организаторы разделили его на две части: конкурс лучших кейсов сезона и деловую программу с более чем 20 тематическими сессиями.

Для меня Red Apple уникален, потому что это возможность узнать больше о маркетинге и рекламе в разных странах. Я очень удивлен, потому что здесь много динамики, много людей, они энергичны, они приходят с таким желанием учиться.

Red Apple не только показывает уровень индустрии, но и задает направление ее развития. Главная задача фестиваля — показать лучшие креативные практики и объединить профессионалов для обмена опытом.

«Такие фестивали важно проводить для того, чтобы все игроки разных отраслей смогли посмотреть на яркие кейсы друг друга, где-то подзарядиться от успехов друг друга, где-то порадоваться, где-то подчеркнуть какие-то новые идеи, где-то получить собственное признание того, что: „О, круто, мой проект выстрелил, это действительно то, что нужно, и я двигаюсь в правильном направлении“», — сказала руководитель направления науки и инноваций в коммуникациях СИБУР Ольга Грозова.