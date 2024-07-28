Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel

Роберт Дауни-младший снимется в новых «Мстителях»

Фото: Unsplash

Американский актер Роберт Дауни-младший снова вернется в киновселенную Marvel. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Артист исполнит роль Доктора Дума в новых «Мстителях».

«Новая маска — та же задача», — отметил Дауни-младший.

Премьеры кинокартин «Мстители: Судный день» и «Мстители: Тайные войны» запланировали на май 2026 и 2027 годов соответственно. Режиссерами выступили браться Джо и Энтони Руссо. Они же были постановщиками последних частей «Мстителей».

Актриса и звезда фильмов Marvel про Железного человека Гвинет Пэлтроу раскритиковала супергеройские фильмы. Звезда считает, что Голливуд напрасно тратит деньги.

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