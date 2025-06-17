Daily Moscow узнал музыкальные предпочтения артистов фестиваля «Пикник Афиши»

Совсем скоро состоится легендарный музыкальный фестиваль «Пикник Афиши», и пока организаторы занимаются подготовкой, издание Daily Moscow изучило любимые треки музыкантов, которые выступят на сцене.

Артисты поделились своими плейлистами: среди них — Соня Брусника из группы «внимание брусника!», участники коллективов «источник», Cafard, nttrl, а также Лиза Громова. Каждая песня в этих списках — не просто музыка, а целое путешествие по воспоминаниям, эмоциям и настроению.

От меланхоличных композиций Radiohead до югославского попа, от турецкого фанка до вечной русской «Юности» Mujuice — каждая песня раскрывает личность артиста.

Соня Брусника, солистка группы «внимание брусника!», рассказала о своих любимых треках:

Radiohead — I Promise помогает отрефлексировать прошлое и настроиться на будущее.

UBEL — Буря — песня, которой можно наслаждаться бесконечно.

Sam Smith — Midnight Train — трек, который отражает образ сильной и независимой, при этом ранимой и драматичной личности.

Olivia Dean — Time дарит чувство любви к жизни и к музыке.

Участники группы «источник» поделились своими музыкальными предпочтениями:

Dean Blunt, Elias Rønnenfelt — 7 — музыка, которая изменила восприятие искусства.

Bilal — Soul Sista — произведение, которое повлияло на звучание группы.

Andrey Million — sn3g — гениальный трек от человека, отвечающего за продакшн и гитарный концертный звук группы.

Лиза Громова рассказала о своих музыкальных ассоциациях:

José José — La Nave del Olvido напоминает о грусти по былой любви.

Ljupka Dimitrovska Kalogjera — Šta Je, Tu Je — одно из любимейших открытий последних трех лет.

Marilina Ross — Aquí y Ahora — песня, которая заставляет и плакать, и жить.

Altın Gün — Cips Kola Kilit может стать популярным саундтреком этого лета.

Кино — Место для шага вперед — композиция, под которую всегда приятно возвращаться домой.