Cinema: «Топ Ган: Мэверик» и «Мстители: Финал» названы лучшими боевиками за последние пять лет

Киноканал Cinema, ознакомившись с оценками зрителей и критиков, составил топ-10 лучших боевиков с 2019 по 2024 год. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Рейтинг возглавил «Топ Ган: Мэверик», главную роль в котором исполнил Том Круз. Картина рассказывает историю летчика, ведущего подготовку пилотов к секретной операции. На второй строчке оказался еще один фильм с Крузом — «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая».

В тройку лидеров попал фантастический экшен «Мстители: Финал», получивший номинацию на «Оскар». В списке оказались и другие супергеройские проекты: «Человек-паук: Нет пути домой», «Дэдпул и Росомаха», «Стражи Галактики. Часть 3».