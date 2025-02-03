Член жюри «Грэмми» Мирошниченко назвал заслуженным успех Бейонсе на премии

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Певица Бейонсе стала обладательницей награды в двух номинациях — «Альбом года» и «Лучший кантри-альбом». Она представила релиз под названием Cowboy Carter. Результаты премии оценил член жюри, гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко в интервью ИА НСН .

Исполнительница является самым награждаемым артистом премии, за свою карьеру Бейонсе получила 35 статуэток «Грэмми». Мирошниченко назвал такой успех вполне заслуженным.

«Не думаю, что в ее победе было какое-то шулерство. То, что я слушал — действительно высший пилотаж в жанре. Бейонсе много раз получала эту номинацию, однако лотерея всегда присутствует», — пояснил музыкант.

По словам Мирошниченко, победы в ряде номинаций не стали для него сюрпризом. Из 14 категорий статуэтку вручили половине номинантов, за которые он голосовал, добавил гитарист.