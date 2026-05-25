Член совета АВК Исаев напомнил, что фильмы Гая Ричи обычно имеют хорошие сборы в России

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев объяснил в беседе с ИА НСН , почему фильмы Гая Ричи пользуются популярностью в России, даже если не достигают успеха на мировом уровне.

По его словам, картина «Грязные деньги» показала в мире средние результаты, хотя могла бы собрать больше. Однако первые отзывы и «сарафанное радио» в международном прокате говорят, что фильм не оправдал ожиданий зрителей.

«Цифры, которые мы видим в России, вполне достойные. Здесь постарались и прокатные компании, и маркетинг, и имя Гая Ричи, который является народным режиссером для российского зрителя», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что проекты именитого режиссера обычно имеют хорошие кассовые сборы в России.