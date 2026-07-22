«Читай-город» назвал самые востребованные книги о мозге в 2026 году
Сеть «Читай-город» назвала самые востребованные у российских читателей книги о работе и устройстве мозга в 2026 году. В лидерах оказались авторы Дэвид Иглмен, Татьяна Черниговская и Константин Анохин, сообщает ИА НСН.
Наибольший интерес у читателей вызывают книги нейробиолога Дэвида Иглмена, а также академиков Татьяны Черниговской и Константина Анохина.
В топ-5 также вошла книга Виталия Дубынина «Мозг и его потребности 2.0. От питания до признания». Четвертое место занял коллективный труд «Мозг на 100%. Интеллект. Память. Креатив. Интуиция. Интенсив-тренинг» авторов Ольги Кинякиной, Павла Лема и других.
Пятую строчку заняла книга Джозефа А. Аннибали «Тревожный мозг. Как успокоить мысли».