Челябинский театр «Манекен» вернется на родную сцену 20 декабря

Челябинский театр «Манекен» с 20 декабря возобновит показы спектаклей на родной сцене на улице Пушкина. Об этом агентству «ЕАН» рассказала директор челябинского центра искусств «Театр + Кино» Анна Абалмазова.

Здание 1937 года постройки, являющееся объектом культурного наследия, закрыли на капитальный ремонт в апреле 2025 года. Все это время актеры выступали на сторонних площадках.

По словам Абалмазовой, театр откроется частично: к двадцатым числам декабря завершатся работы в нижнем зале, тогда как в кинозале на втором этаже они продолжатся. В здании заменили коммуникации, отопление и вентиляцию, сохранив исторический интерьер.

Труппа намерена провести на родной сцене всю новогоднюю кампанию, а к работе над премьерами перейдет после адаптации текущего репертуара.