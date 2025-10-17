Часть памятника конструктивизма в центре Москвы выставили на торги

Исторический ансамбль Коммунистического университета национальных меньшинств Запада имени Мархлевского в Петроверигском переулке в центре Москвы выставили на торги. Сейчас бывшее общежитие, признанное объектом культурного наследия регионального значения, пустует, однако его стены продолжают хранить историю.

На аукцион отдельно друг от друга выставят два объекта: три тысячи квадратных метров в бывшем общежитии и отдельное здание площадью 280 квадратных метров. Стартовая суммарная стоимость лотов оценивается в 300 миллионов рублей.

«Это выдающийся образец московского конструктивизма конца 20-х годов. Построено по проекту архитектора Григория Данкмана. Здание огромное, очень интересно оформлена входная лестничная клетка, совершенно фееричные огромные балконы, потрясающие виды на центр Москвы», — рассказал главный редактор журнала «Московский краевед» Михаил Коробко.

Торги состоятся 14 ноября, а заявки принимаются до 10-го. Тем, кто захочет купить объекты, необходимо будет подготовить документы и внести задаток. Победителю предстоит сохранить исторический облик здания — его фасады, пропорции, декоративные элементы и планировку.

«Менять эти элементы без специального разрешения нельзя: все работы должны быть направлены исключительно на сохранение и восстановление подлинного облика памятника», — подчеркнул директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

К 2030 году планируется восстановить не менее тысячи объектов культурного наследия. Для инвесторов предусмотрены специальные льготные кредиты. За семь лет компания передала в Москве 29 объектов культурного наследия под восстановление.