Бывший Дом культуры середины ХХ века в Новосибирске получил статус памятника архитектуры

Бывший Дом культуры электровакуумного завода в Новосибирске получил статус памятника архитектуры. Об этом сообщил сайт atas.info со ссылкой на приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.
На территории ДК действовали творческие кружки, любительские театры и танцевальные ансамбли, демонстрировались фильмы в просторном зрительном зале вместимостью 500 человек. В 90-е годы, в период реконструкции театра оперы и балета, артисты проводили репетиции и выступали на сцене Дома культуры.
Возведение здания проходило в период с 1949 по 1953 год. Теперь строение включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, добавил RT.
Почти 2 тысячи жителей Подмосковья посетили лекции по вопросам ЖКХ с января
Завод упаковки из гофрокартона построят в ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове
Власти рассказали о повреждениях в результате атаки дронов на Ростов-на-Дону
Эксклюзив
Шнуров поддержал решение суда о запрете пяти песен «Ленинграда»
Депутат Госдумы посетил Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе
Люди сорвались с высоты на Владивостокской ТЭЦ-2, есть погибшие
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте