Бывший Дом культуры середины ХХ века в Новосибирске получил статус памятника архитектуры

Бывший Дом культуры электровакуумного завода в Новосибирске получил статус памятника архитектуры. Об этом сообщил сайт atas.info со ссылкой на приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

На территории ДК действовали творческие кружки, любительские театры и танцевальные ансамбли, демонстрировались фильмы в просторном зрительном зале вместимостью 500 человек. В 90-е годы, в период реконструкции театра оперы и балета, артисты проводили репетиции и выступали на сцене Дома культуры.

Возведение здания проходило в период с 1949 по 1953 год. Теперь строение включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, добавил RT.