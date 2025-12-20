Бывший дом действительного статского советника Максимова в Пушкине признали региональным памятником
Здание бывшего жилища действительного статского советника Евгения Максимова, расположенное на Новой улице в Пушкине, получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
Каменный особняк, построенный в 1904 году по проекту известного царскосельского архитектора Сильвио Данини, выполнен в стиле английского коттеджа и привлекает внимание своими открытыми двухярусными террасами с оригинальным орнаментальным металлическим ограждением.
Среди известных жильцов дома числятся супруга надворного советника Евгения Нестор, философ Сергей Гессен, заслуженный профессор военной юридической академии Александрийской школы Владимир Сокольский, а также военный офицер Яков Юзефович.