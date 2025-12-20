Бывший дом действительного статского советника Максимова в Пушкине признали региональным памятником

Здание бывшего жилища действительного статского советника Евгения Максимова, расположенное на Новой улице в Пушкине, получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.