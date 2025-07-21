Британский певец и скрипач Норрингтон скончался в 91 год

В пятницу, 18 июля, умер британский артист и скрипач сэр Роджер Норрингтон. Музыкант скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на некролог, опубликованный в The Telegraph.

Роджер Артур Норрингтон родился в 1934 году в музыкальной семье в городе Оксфорд. Уже с детства он проявлял активный интерес к музыке, а в 10 лет начал выступать как тенор-певец, постепенно переключившись на изучение музыкального искусства и дирижирования.

Свою карьеру Норрингтон начал в 1962 году, основав собственный хор, что заложило основу его дальнейшего пути. Позже он приобрел всемирное признание благодаря своим аутентичным интерпретациям музыкальных произведений эпохи барокко и классицизма. Особое внимание заслужили его выступления с произведениями композиторов, таких как Бетховен, Берлиоз, Вагнер и Малер.