«Большой театральный фестиваль» проведут в июне в Самаре | 360°

Культура 13 мая 2024, 18:43 «Большой театральный фестиваль» проведут в июне в Самаре

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В Самаре в июне состоится «Большой театральный фестиваль». Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

В фестивале примут учатие несколько российских коллективов. В частности, самарцы увидят спектакли Ростовского академического театры драмы имени Максима Горького, московского Театр Et Cetera, Тюменского Большого драматического театра.

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Кроме того, в программе запланированы и постановки местного драматического театра.

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