Более тысячи человек посетили книжный фестиваль «Смены» в Пермском крае

Парк «Ермак» в Чусовом Пермского края стал местом проведения книжного фестиваля, организаторами которого выступили казанский Центр современной культуры «Смена» и благотворительный фонд «ОМК-Участие». Об этом сообщил сайт properm.ru .

Мероприятие привлекло более тысячи горожан и гостей. Главным событием праздника стала обширная книжная ярмарка с презентацией от московских, петербургских и казанских издательств. Программа фестиваля включала лекции и публичные дебаты с участием знаменитых писателей, режиссеров и художников.

Посетители имели возможность встретиться с издателями и авторами, ознакомиться с новинками литературы и совершить покупки по оптовым ценам, минуя торговую наценку.