Более 40 авторов стали претендентами на литературную премию губернатора Ямала

Более 40 писателей из различных субъектов России участвуют в конкурсе на получение литературной премии губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным властей, заявки на участие принимали до 6 августа 2025 года. Всего было подано 41 произведение от 43 человек.

«В этом году премия вновь подтвердила свою востребованность: география участников широка, а возрастной диапазон — от 21 года до 78 лет. Среди претендентов — как дебютанты, так и опытные литераторы, а также авторы, посвятившие свои произведения Ямалу», — привел RT слова секретаря окружной редакционно-издательской комиссии и директора Национальной библиотеки Ямала Наталия Микрюковой.

Победителей назовут в декабре на торжественной церемонии награждения. Они получат премии по 100 тысяч рублей, дипломы и статуэтки.