Более 30 художников из 12 стран представили свои работы на фестивале INTERVALS в Нижнем Новгороде | 360°

Культура 03 мая 2024, 17:09 Более 30 художников из 12 стран представили свои работы на фестивале INTERVALS в Нижнем Новгороде

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Более 30 художников из 12 стран мира продемонстрировали свои работы на седьмом Международном фестивале медиаискусства INTERVALS. Его провели в период с 27 апреля по 1 мая в Нижнем Новгороде, написало НИА «Нижний Новгород».

Как рассказал губернатор региона Глеб Никитин, фестиваль стал самым масштабным за всю свою историю, его посетили более 350 тысяч зрителей.

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«Такой опыт дает возможность открыть новое в уже привычных местах, получить сильные впечатления от искусства мирового уровня», — добавил он.

В программу организаторы включили концерты, музыкальные ночные мероприятия и аудиовизуальные перформансы.