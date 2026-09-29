Более 250 сериалов сняли в России в 2025 году

В 2025 году в России сняли 254 сериала, при этом основными центрами кинопроизводства остаются Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщил сайт «Вечерний Санкт-Петербург» .

По данным издания, в Москве число съемок на улицах и площадках кинокластера в 2025 году выросло на 38% в рамках 870 проектов. В Санкт-Петербурге с 2021 по 2025 год организовали съемки 991 проекта, а за первые шесть месяцев 2026 года — еще 69.

Кинопроизводство активно развивается и в регионах за счет рибейтов — компенсации части затрат. В 2025 году лидерами по объемам выплат стали Краснодарский, Красноярский и Пермский края (от 28 до 50 миллионов рублей). Наибольший объем компенсаций среди всех городов получил Санкт-Петербург — 250 миллионов рублей.

Кроме того, по данным TelecomDaily, российские онлайн-кинотеатры выпустили за 2025 год 121 собственный сериал против 126 годом ранее.