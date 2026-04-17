Более 25 тысяч открыток создали для виртуальной выставки Музея Победы к 9 Мая

Участниками Международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве» стали более 25 тысяч человек. Их работы, отражающие многонациональность России, представлены на сайте Музея Победы, сообщил «ФедералПресс» .

«Каждая из открыток — не просто рисунок, а живое свидетельство памяти, переданное через километры и границы», — рассказали в Музее Победы.

Среди участников были не только жители России, но и представители Египта, Северной Кореи, Гвинеи, Боливии, Сингапура, Чили, Молдовы, Узбекистана, Белоруссии и других стран. Самому старшему участнику выставки 88 лет.

До 26 апреля посетители сайта Музея Победы могут проголосовать за понравившуюся работу и отправить ее по почте своим близким в качестве поздравления с праздником. Конкурс завершится 30 апреля. Работы победителей будут размещены на праздничных открытках, а авторов пригласят на торжественную церемонию в Музей Победы, где вручат им призы.