Бюст Магомеда Гаджиева установят в Мурманской области

Памятник Герою Советского Союза, легендарному подводнику Магомеду Гаджиеву появится в Мурманской области. Его установят в городе Гаджиево. Открытие запланировано на День города в сентябре. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Бронзовый бюст будет установлен на центральной площади, где традиционно проходят военные парады. Бюст изготовили на заводе имени Гаджиева в Махачкале. Создание памятника обошлось в 2,1 миллиона рублей.
Средства на реализацию проекта выделил частный благотворитель. Администрация Гаджиево возьмет на себя установку постамента и благоустройство прилегающей территории.
Магомед Имадутдинович Гаджиев — советский моряк-подводник, командир 1-го дивизиона бригады подводных лодок Северного флота в годы Великой Отечественной войны. Звание Героя Советского Союза он получил посмертно 23 октября 1942 года.
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