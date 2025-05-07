Бюст Магомеда Гаджиева установят в Мурманской области

Памятник Герою Советского Союза, легендарному подводнику Магомеду Гаджиеву появится в Мурманской области. Его установят в городе Гаджиево. Открытие запланировано на День города в сентябре. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Бронзовый бюст будет установлен на центральной площади, где традиционно проходят военные парады. Бюст изготовили на заводе имени Гаджиева в Махачкале. Создание памятника обошлось в 2,1 миллиона рублей.

Средства на реализацию проекта выделил частный благотворитель. Администрация Гаджиево возьмет на себя установку постамента и благоустройство прилегающей территории.

Магомед Имадутдинович Гаджиев — советский моряк-подводник, командир 1-го дивизиона бригады подводных лодок Северного флота в годы Великой Отечественной войны. Звание Героя Советского Союза он получил посмертно 23 октября 1942 года.