Билеты на спектакли и концерты в Москве будут продавать только по паспорту

Через несколько дней, с 15 марта, для покупки билетов на концерты и мероприятия на некоторых столичных площадках нужно будет предъявлять документы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Введение новых правил направлено на улучшение контроля за продажей билетов и повышение безопасности посетителей культурных мероприятий», — уточнили в пресс-службе Сергея Собянина.

Нововведение затронет деятельность театров и концертных площадок, подведомственных департаменту культуры Москвы. Список проекта состоит из 99 организаций, в числе которых Театр Моссовета, Театр имени Маяковского, «Современник», «Геликон-опера», «Практика», а также культурный центр ЗИЛ, «Москвич», зал «Зарядье», Москонцерт и другие.

Согласно принятым изменениям, теперь желающие посетить культурное мероприятие во время приобретения билетов должны будут использовать паспорт, загранпаспорт, водительское удостоверение, военный билет либо другой документ, подтверждающий личность, а также именную банковскую карту. При этом, если человек покупает билеты на нескольких людей, потребуется предоставить документ на каждого посетителя.

Если билет на культурное мероприятие хочется купить в подарок близкому человек, необходимо приобрести сертификат, чтобы получатель самостоятельно оформил билет на свое имя.