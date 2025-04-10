Без виз и перелетов. Москвичам предложили отправиться в вечернее путешествие в МДМ

Мир сказочного Востока, туманный Лондон или солнечные греческие острова — побывать на них можно, не выезжая из Москвы и не тратя время и деньги на визы и перелеты. Для этого достаточно доехать до станции метро «Фрунзенская» и войти в двери Московского дворца молодежи.
Герои мюзикла «Последняя сказка» переносятся в мир сказочного Востока прямо из московской квартиры. Зрителей восхищают зрелищные эффекты, роскошные костюмы и хиты, которые не отпускают даже после финального аккорда.
Комедия «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» представляет зрителям героев Конан Дойля такими, какими они их еще не видели. При этом вместо размеренных рассуждений — динамичный сюжет.
Пародийное шоу «Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так» высмеивает клише популярных мюзиклов, доводя происходящее на сцене до абсурда.
При этом билеты на эти спектакли остаются неименными, и можно смело делиться хорошим настроением с друзьями и близкими. А по промокоду «ПУТЕШЕСТВИЕ» — еще и получить скидку в 15%.
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