Без виз и перелетов. Москвичам предложили отправиться в вечернее путешествие в МДМ

Мир сказочного Востока, туманный Лондон или солнечные греческие острова — побывать на них можно, не выезжая из Москвы и не тратя время и деньги на визы и перелеты. Для этого достаточно доехать до станции метро «Фрунзенская» и войти в двери Московского дворца молодежи.

Герои мюзикла «Последняя сказка» переносятся в мир сказочного Востока прямо из московской квартиры. Зрителей восхищают зрелищные эффекты, роскошные костюмы и хиты, которые не отпускают даже после финального аккорда.

Комедия «Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» представляет зрителям героев Конан Дойля такими, какими они их еще не видели. При этом вместо размеренных рассуждений — динамичный сюжет.