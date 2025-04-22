Балетный танцовщик мирового уровня Андрис Лиепа назвал любимые места в Петербурге

Балетный танцовщик мирового уровня и народный артист России Андрис Лиепа дал интервью газете «Петербургский дневник» , в котором рассказал о сотрудничестве с известными постановщиками, а также поблагодарил за совместную работу Юрия Григоровича, Владимира Васильева, Джорджа Баланчина и других деятелей искусства

Андрис Лиепа выразил благодарность своему отцу, выдающемуся артисту и педагогу Марису Лиепе, за переданные качества любви к работе и настоящую работоспособность. Он упомянул, что его имя стало самостоятельным после возвращения из Америки, где он танцевал в спектакле у Михаила Барышникова. С тех пор все стали говорить не «сын Мариса», а Андрис Лиепа.

Обсуждая изменения в Санкт-Петербурге, Андрис Лиепа отметил развитие города и появление новых гостиниц, отреставрированных зданий и Новой сцены Мариинского театра. Он подчеркнул расцвет культурной столицы России и восстановление ее исторического облика.

Артист также упомянул свои любимые места в городе, включая район вокруг Мариинского театра, Никольский собор и другие исторические объекты.