Балерина Ирена Баженова умерла после продолжительной болезни

Выступавшая на протяжении 24 лет солисткой Мариинского театра балерина Ирена Баженова скончалась после продолжительной болезни в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба учреждения культуры. Всесоюзную известность она получила после роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица» 1964 года.

Коллектив выразил соболезнования родным и близким ушедшей из жизни балерины, а также ее многочисленным ученицам.

В Мариинский театр Баженова пришла после окончания Ленинградского хореографического училища и проработала на сцене до 1967 года. После стала педагогом классического танца. Она подготовила и вырастила звезд современного балета Юлия Махалину, Александру Иосифиди, Ксению Дубровину и других.