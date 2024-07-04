Баянист Войтенко: артистам народного жанра сложно стать популярными в России из-за утраты вкуса к народной музыке

Заслуженный артист России, создатель группы «Баян Микс» Сергей Войтенко в беседе с «Абзацем» высказал мнение, что артистам народного жанра сложно стать популярными в России из-за утраты вкуса к народной музыке.

Еще в 1990-х и 2000-х годах в России сочиняли то, что было созвучно с Западом: наши артисты старались быть похожими на европейских и американских музыкантов, считает Войтенко.

«Мы со своим русским мелодизмом, с какими-то гармониями и так далее, но все равно оттуда зачерпнули большой пласт — типа мы хотим быть похожими на Запад», — сказал баянист.

Музыкант отметил, что авторы песен в России всячески стараются подражать Западу, даже несмотря на то, что русская музыка там не востребована.

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