Возвращение Маколея Калкина во франшизу «Один дома» станет единственным шансом на ее реабилитацию. Об этом в беседе с ИА НСН заявил кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian).

Поводом для комментария стали сообщения СМИ о начале ранней разработки продолжения фильма студией 20th Century Studios. Эксперт отметил, что идея показать повзрослевшего Кевина Маккаллистера отцом, чей ребенок сталкивается с грабителями, станет изящным способом мягкого перезапуска франшизы.

По мнению Баженова, лента привлечет зрителей уже благодаря ностальгии тех, кто вырос на оригинале. Кинокритик усомнился, что фильм станет новой традицией, но при серьезном подходе он вполне способен дополнить первые части.