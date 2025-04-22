BadComedian раскритиковал выбор актера на роль Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере

Британский актер африканского происхождения Паап Эссьеду был официально утвержден сервисом HBO на роль профессора зельеварения Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере. Однако не все поклонники восприняли эту новость с энтузиазмом, предпочитая видеть в этой роли Адама Драйвера, написало ИА НСН .

BadComedian также выразил сомнение в правильности выбора HBO, заявив: «Очень спорный выбор актера... Непонятно, что важнее продюсерам: привлечь внимание или само кино».

Он отметил, что в последнее время продюсеры, кажется, больше заинтересованы в создании шумихи вокруг проектов, чем в качестве самих фильмов. Это особенно заметно в последних проектах Disney.

Сериал выйдет не раньше 2027 года. Роль Альбуса Дамблдора исполнит шестикратный обладатель премии «Эмми» Джон Литгоу, а образ Хагрида воплотит комик и актер Ник Фрост. Зрителей ждет еще много сюрпризов: например, Сэра Кадогана из «Гарри Поттера и узника Азкабана» можно будет увидеть в роли Аргуса Филча, а Люка Таллона — в образе профессора Квиринуса Квиррелла.

По мнению BadComedian, сериал будет интересен фанатам вселенной Гарри Поттера, которые с удовольствием посмотрят на новое воплощение любимого мира.