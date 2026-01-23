BadComedian раскритиковал номинантов на «Оскар» за лучший фильм

Прошедший год не порадовал выдающимися кинокартинами, претендующими на «Оскар». Такое мнение высказал автор YouTube-канала BadComedian, кинокритик Евгений Баженов. Он отметил, что среди номинантов на лучший фильм нет по-настоящему отличившихся работ, написал Life.ru .

BadComedian считает, что в список попали почти все знаковые фильмы года, но ни один из них не достиг высокого уровня, необходимого для получения престижной награды. Например, картина «Битва за битвой» хоть и интересна, но не является великим кино на все времена. А фильм «Грешники» критик назвал дном.