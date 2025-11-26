BadComedian отметил, что возрождение кинофраншизы «Час Пик» связано с желанием повторить эмоциональный опыт

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью ИА НСН прокомментировал новость о начале работы над четвертой частью кинофраншизы «Час Пик».

Он подчеркнул, что возрождение любимых франшиз связано с желанием повторить эмоциональный опыт, полученный зрителями в момент выхода первой части.

Баженов отметил, что присутствие известных актеров, таких как Джеки Чан и Крис Такер, привлекает зрителей в кинотеатры. Он также подчеркнул, что Голливуд и Китай давно сотрудничают в производстве фильмов, и крупные франшизы не обходят стороной китайский рынок из-за его огромной прибыли.