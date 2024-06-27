Авторы «Слова пацана» представили первые кадры нового сериала про девяностые

Первые кадры нового сериала про 90-е от авторов «Слова пацана» появились в Сети

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Создатели «Слова пацана. Кровь на асфальте» и «Фишера» активно работают над новым сериалом про девяностые. Первые кадры проекта «Дети перемен» опубликовали в Telegram-канале онлайн-кинотеатра START.

В анонсе сказано, что сюжет нового сериала разворачивается вокруг трех сводных братьев. Их общая мать работает водителем троллейбуса. Семья живет в любви и согласии. Однако реалии 1995 года вносят свои коррективы в их жизни. У людей появляются возможности быстрой наживы, начинают работать подпольные клубы, а во дворах происходят разборки, которые нередко заканчиваются смертью.

Каждый из братьев начинает вести отдельную жизнь со своими тайнами и новыми друзьями. В итоге семья начинает рушиться.

Главные роли в проекте исполнили такие артисты, как Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов.

Ранее звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого не утвердили на роль в сериал «Полупановы». По словам артиста, причина отказа оказалась в его внешнем виде.

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