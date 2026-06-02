Автором лимитированной серии билетов на VK Fest стал художник Пабло Радини

Художник Пабло Радини разработал уникальный дизайн билетов для всех городов VK Fest. Первую партию лимитированных проходок из 100 штук зрители раскупили за час после начала продаж. Поэтому организаторы мероприятия решили выпустить еще 600 билетов с уникальным дизайном, сообщила пресс-служба холдинга «ВКонтакте».

Организаторы фестиваля подчеркнули, что лимитированные билеты Радини разработал для категорий «Входной» и «Входной на два дня». По цене они не отличаются от обычных, но их обладатели станут участниками розыгрыша постеров, которые художник создал специально для фестиваля.

«Для каждого города получился свой персонаж — пушистый кот с особенным характером: кто-то из них веселый, кто-то мечтательный, а есть и обалдевшие от фестивальной атмосферы. Эти коты — как каждый из нас в эпицентре музыки, лета и эмоций. По-разному ощущают момент, но точно запомнят этот день», — заявил автор дизайна.

Победителей определят с помощью рандомайзера и объявят результаты 11 июня в сообществе VK Fest во «ВКонтакте».

Пабло Радини работает на стыке цифрового искусства и массовой культуры. В его творчестве сочетаются мемы, сленг и визуальные коды интернет-среды. Критики характеризуют его стиль как минималистичный, ироничный и дерзкий.

В прошлом году лимитированную серию билетов для фестиваля разработали художники Витя Повезло, Антон Логос, Гузель Гарипова, Маша Богатова и Эрик Мусин.

В этом году VK Fest 2026 пройдет: в Казани — 7 июня, Санкт-Петербурге — 4—5 июля, Нижнем Новгороде — 11 июля, Москве — 18—19 июля.