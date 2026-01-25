Автор мультфильма «Три сестры» Бронзит прокомментировал номинацию своей работы на премию «Оскар»

Короткометражный мультфильм «Три сестры», созданный аниматором и режиссером Константином Бронзитом, вошел в число претендентов на престижную американскую кинопремию «Оскар». Это стало известно после публикации списка номинантов на сайте Американской киноакадемии. В общей сложности в шорт-лист попали 15 анимационных лент, сообщило «Авторадио» .

В интервью Бронзит поделился мнением о том, почему его работа привлекла внимание киноакадемиков. Режиссер отметил, что его фильм выделяется среди других номинантов благодаря своей комедийной составляющей: «Из этих 15 фильмов наш фильм был самый смешной. Он был единственной картиной, сделанной в жанре, условно говоря, комедии».

По словам Бронзита, мастерство также сыграло важную роль в успехе его работы: «По режиссуре там все это, как мне кажется, проходит по 10-бальной системе. Академия по-прежнему ценит мастерство, что здорово, как выяснилось».

Церемония награждения премии «Оскар» состоится 15 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе.